Рубль может перейти к укреплению в пятницу - ПСБ

Рубль попытается перейти к укреплению по отношению к юаню и доллару в преддверии выходных, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Юань на старте торгов пятницы может попытаться протестировать отметку 11,2 руб. за юань, выступающую для китайской валюты ближайшим сопротивлением, однако в ходе сессии рубль может попытаться перейти к восстановлению, говорится в материале аналитика.

Этому, по его мнению, будет способствовать стабилизация цен на нефть, а также фиксация участниками торгов прибыли по "длинным" позициям в иностранных валютах в преддверии выходных.

"В сложившейся ситуации, по нашим оценкам, китайская валюта к концу сессии может вернуться в середину диапазона 10,8-11,2 руб. за юань, а доллар отступить в район 75 руб./$1", - пишет Зварич.

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