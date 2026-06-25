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25 июня 2026 года 19:03
Следующей целью курса пары рубль/доллар может стать 11,20-11,23 руб./юань - "БКС МИ"
Следующей целью курса пары рубль/доллар может стать область сопротивления 11,20-11,23 руб./юань, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Рубль в четверг открылся вниз к юаню и после неудачной попытки восстановления стал быстро дешеветь, - отмечает аналитик в комментарии. - Пара CNY/RUB впервые с середины апреля достигала отметки 11,15 руб./юань. Во второй половине торгов российская валюта в очередной раз пытается скорректировать ощутимые дневные потери". На взгляд эксперта, столь заметное ослабление рубля в налоговый период свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту. Обычно ее дополнительное предложение, связанное с фискальным фактором, по крайней мере, предотвращает более или менее устойчивое снижение курса рубля. "В пятницу будет последний день, когда компании смогут продать инвалюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли в понедельник, на который приходится пик налоговых платежей экспортеров, - напоминает Бабин. - Поэтому ослабление курса рубля в ближайшие сессии способно лишь ускориться. Следующей целью роста юаня может стать область сопротивления 11,2-11,23 руб./юань". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ЮАНЬ-ПРОГНОЗ
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