Следующей целью курса пары рубль/доллар может стать 11,20-11,23 руб./юань - "БКС МИ"

Следующей целью курса пары рубль/доллар может стать область сопротивления 11,20-11,23 руб./юань, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рубль в четверг открылся вниз к юаню и после неудачной попытки восстановления стал быстро дешеветь, - отмечает аналитик в комментарии. - Пара CNY/RUB впервые с середины апреля достигала отметки 11,15 руб./юань. Во второй половине торгов российская валюта в очередной раз пытается скорректировать ощутимые дневные потери".

На взгляд эксперта, столь заметное ослабление рубля в налоговый период свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту. Обычно ее дополнительное предложение, связанное с фискальным фактором, по крайней мере, предотвращает более или менее устойчивое снижение курса рубля.

"В пятницу будет последний день, когда компании смогут продать инвалюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли в понедельник, на который приходится пик налоговых платежей экспортеров, - напоминает Бабин. - Поэтому ослабление курса рубля в ближайшие сессии способно лишь ускориться. Следующей целью роста юаня может стать область сопротивления 11,2-11,23 руб./юань".

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