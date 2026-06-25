Инвесторам стоит обратить внимание на дебютные облигации Cloud.ru - "Эйлер"

Инвесторам стоит обратить внимание на дебютные облигации ООО "Облачные технологии" (провайдер облачных услуг и ИИ-решений, работает под брендом Cloud.ru), отмечается в комментарии аналитической компании "Эйлер".

30 июня ООО "Облачные технологии" (бренд Cloud.ru) проведет сбор заявок на свои дебютные облигации объемом не более 10 млрд руб. на срок 2 года. Ориентир купона составляет КБД 2 года + 225 бп, что на сегодня транслируется в доходность 16,2% (и купон не выше 15,1%).

"Эмитент отличается высокой рентабельностью бизнеса и консервативной долговой нагрузкой, которая, несмотря на ожидаемый рост в свете инвестиционных планов заемщика, по прогнозам компании, не должна превысить 1х, - пишут эксперты Станислав Боженко и Екатерина Уракова.

По оценке аналитиков, позиционирование выпуска в верхнем диапазоне рейтинговой группы АА+ выглядит щедрым и предполагает премию в доходности около 70 б.п. к выпуску iСелектл1Р6 (YTM 15,5%) с чуть более короткой дюрацией и более низким рейтингом эмитента (А+/АА-/-/-).

"Мы считаем участие в выпуске интересным при наличии любой премии к упомянутому выпуску "Селектела", что по состоянию на текущий момент оцифровывается в ставку купона от 14,5% (доходность от 15,5%)", - указывают эксперты.

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