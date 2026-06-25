Совкомбанк начал анализ Фикс Прайс с рекомендацией "держать" для его акций

Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Фикс Прайс", сообщается в обзоре аналитиков банка.

Рекомендация для акций компании была дана "держать".

"Особенность компании - низкий CAPEX на открытие магазинов и развитая собственная логистическая сеть, - отмечают эксперты. - С 2022 года на финансовые результаты давят усиление конкуренции со стороны маркетплейсов и дискаунтеров, снижение LFL-трафика, а также рост расходов на персонал и аренду".

Аналитики выделяют факторы инвестиционной привлекательности акций компании:

- Стоимость РЦ и складской недвижимости "Фикс Прайс" составляет около 30 млрд руб., или 74% текущей рыночной капитализации. Если вычесть из капитализации стоимость складов, то получается, что операционный бизнес, способный зарабатывать 5-10 млрд руб., оценен всего в 11 млрд руб.

- Дополнительную поддержку операционным результатам может оказать стабилизация трафика в случае ослабления ценового давления со стороны маркетплейсов.

Факторы риска, на взгляд экспертов банка, следующие:

- "Фикс Прайс" остается под давлением двух конкурентных каналов: маркетплейсов и офлайн-дискаунтеров. Давление маркетплейсов может в перспективе снизиться, но сейчас они сильный конкурент, полагают в банке.

- В офлайн-сегменте основной риск связан с жесткими дискаунтерами, прежде всего "Чижик" от X5. Формат предлагает низкие цены и частично пересекается с "Фикс Прайс" по ассортименту. На фоне активного расширения сети это может ускорить отток трафика и усилить давление на финансовые результаты компании.

"В 2025-2030гг мы ожидаем среднегодовой рост выручки "Фикс Прайс" на уровне 5,0%, - прогнозируют стратеги Совкомбанка.- Компания продолжит расширять сеть до выхода нового РЦ на плановую загрузку. После этого новых открытий мы не ожидаем. Более сдержанный подход к развитию позволит компании выплачивать дивиденды в рамках политики - от 50% чистой прибыли - без существенного увеличения долговой нагрузки".

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