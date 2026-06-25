.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цены акций Micron и Qualcomm могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июня 2026 года 18:01
Цены акций Micron и Qualcomm могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Micron Technology и Qualcomm Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". После публикации хороших результатов за третий квартал 2026 финансового года (ф.г.) и прогноза, существенно превзошедшего ожидания, акции Micron на расширенных торгах подскочили в цене на 16,3%, констатируют эксперты. Выручка в отчетном квартале увеличилась более чем вчетверо в годовом сравнении и достигла $41,5 млрд против консенсус-оценки в $35,9 млрд. Прибыль на акцию взлетела более чем в тринадцать раз - до $25,11 при ожидавшихся $20,83. В текущем квартале Micron рассчитывает при выручке около $50 млрд на прибыль в $31 на акцию. "Полагаем, позитивный фон в ближайшее время сохранится", - говорится в обзоре аналитиков инвестбанка. Росту котировок Qualcomm на постмаркете на 12% помогло объявление на "Дне инвестора" новых долгосрочных прогнозов по выручке от направлений, не связанных со смартфонами, отмечают эксперты: к 2029 ф.г. показатель достигнет $40 млрд, хотя ранее заявлялось $22 млрд. Наибольшее внимание привлекли амбициозные планы компании в части ИИ-инфраструктуры и дата-центров, где эмитент ожидает более $15 млрд выручки при прогнозе большинства аналитиков в $7-8 млрд. "По нашему мнению, на следующих сессиях в бумаге продолжат преобладать покупатели", - говорится в материале инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
25 июня 2026 года 18:47
Инвесторам стоит обратить внимание на дебютные облигации ООО "Облачные технологии" (провайдер облачных услуг и ИИ-решений, работает под брендом Cloud.ru), отмечается в комментарии аналитической компании "Эйлер". 30 июня ООО "Облачные технологии" (бренд Cloud.ru) проведет сбор заявок на свои... читать дальше
.25 июня 2026 года 18:31
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Фикс Прайс", сообщается в обзоре аналитиков банка. Рекомендация для акций компании была дана "держать". "Особенность компании - низкий CAPEX на открытие магазинов и развитая собственная логистическая сеть, - отмечают эксперты. - С 2022 года на... читать дальше
.25 июня 2026 года 17:32
Среднесрочная оценка перспектив котировок металлов платиновой группы (МПГ) сохраняется позитивной, улучшение ценовой конъюнктуры сегмента вероятно ближе к осени текущего года, сообщается в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Ближайшие перспективы МПГ по-прежнему оцениваем негативно. Пока не видим... читать дальше
.25 июня 2026 года 17:05
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент объявил о приобретении Ильинской больницы - крупного многопрофильного... читать дальше
.25 июня 2026 года 16:35
Давление на котировки серебра может сохраниться в краткосрочной перспективе, целью снижения может стать район $54 за тройскую унцию, полагают аналитики банка ПСБ. Драгоценный металл оказался под давлением монетарных факторов и реакции инвесторов на результаты заседания ФРС, констатируют... читать дальше
.25 июня 2026 года 16:04
Индекс S&P 500 в ожидании ужесточения позиции ФРС США теряет краткосрочную силу, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В течение дня в США ожидаются данные о замедлении роста национальной экономики в 1К26, а также об ускорении предпочитаемого ФРС... читать дальше
.25 июня 2026 года 15:22
Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него бумаги "НОВАТЭКа" и исключив ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "НОВАТЭК", ПАО "Транснефть" (прив.), ПАО "Полюс", ГМК "Норильский Никель",... читать дальше
.25 июня 2026 года 14:42
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции "Казаньоргсинтеза" с целью 60,59 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 21%, сообщается в материале аналитиков. Эмитент остается одним из ключевых предприятий... читать дальше
.25 июня 2026 года 14:10
Прогноз котировок золота на конец текущего года понижен до $5200-5400 за тройскую унцию, сообщается в материале аналитиков банка ПСБ. Драгметалл в краткосрочной перспективе продолжит находиться под давлением монетарных факторов, указывают эксперты. "По нашим оценкам, доллар США имеет потенциал... читать дальше
.25 июня 2026 года 13:37
Перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России выглядят туманно, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал". До июльского заседания еще довольно далеко, но выходящая макроэкономическая статистика не дает поводов для большого оптимизма, отмечают... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.