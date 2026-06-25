Цены акций Micron и Qualcomm могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Micron Technology и Qualcomm Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

После публикации хороших результатов за третий квартал 2026 финансового года (ф.г.) и прогноза, существенно превзошедшего ожидания, акции Micron на расширенных торгах подскочили в цене на 16,3%, констатируют эксперты.

Выручка в отчетном квартале увеличилась более чем вчетверо в годовом сравнении и достигла $41,5 млрд против консенсус-оценки в $35,9 млрд. Прибыль на акцию взлетела более чем в тринадцать раз - до $25,11 при ожидавшихся $20,83.

В текущем квартале Micron рассчитывает при выручке около $50 млрд на прибыль в $31 на акцию.

"Полагаем, позитивный фон в ближайшее время сохранится", - говорится в обзоре аналитиков инвестбанка.

Росту котировок Qualcomm на постмаркете на 12% помогло объявление на "Дне инвестора" новых долгосрочных прогнозов по выручке от направлений, не связанных со смартфонами, отмечают эксперты: к 2029 ф.г. показатель достигнет $40 млрд, хотя ранее заявлялось $22 млрд.

Наибольшее внимание привлекли амбициозные планы компании в части ИИ-инфраструктуры и дата-центров, где эмитент ожидает более $15 млрд выручки при прогнозе большинства аналитиков в $7-8 млрд.

"По нашему мнению, на следующих сессиях в бумаге продолжат преобладать покупатели", - говорится в материале инвестбанка.

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