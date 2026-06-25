Среднесрочная оценка перспектив котировок МПГ по-прежнему позитивна - ПСБ

Среднесрочная оценка перспектив котировок металлов платиновой группы (МПГ) сохраняется позитивной, улучшение ценовой конъюнктуры сегмента вероятно ближе к осени текущего года, сообщается в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Ближайшие перспективы МПГ по-прежнему оцениваем негативно. Пока не видим технических и конъюнктурных оснований для смены тренда в сегменте. Допускаем откат котировок платины и палладия к уровням $1450-1500 и $1050-1100 за унцию соответственно, - пишут эксперты. - Среднесрочный взгляд сохраняем позитивным. Улучшение ценовой конъюнктуры сегмента ждем ближе к осени, по мере активизации предвыборной кампании в США и роста опасений по доллару и госдолгу США. Целевые ориентиры по платине и палладию на 2026 год понижаем до $2280 и $1570 соответственно".

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