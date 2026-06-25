Давление на цену серебра может сохраниться в краткосрочной перспективе - ПСБ

Давление на котировки серебра может сохраниться в краткосрочной перспективе, целью снижения может стать район $54 за тройскую унцию, полагают аналитики банка ПСБ.

Драгоценный металл оказался под давлением монетарных факторов и реакции инвесторов на результаты заседания ФРС, констатируют эксперты.

Риск роста ставок в США способствует ухудшению ожиданий по промышленному спросу на металл, что будет определять динамику его котировок в краткосрочной перспективе, отмечают они.

При этом, указывают аналитики, укрепление доллара оказывает давление на инвестиционный спрос при слабом интересе со стороны спекулянтов - чистая спекулятивная позиция в серебре продолжает находиться на двухлетнем минимуме.

По мнению экспертов ПСБ, в краткосрочной перспективе давление на металл может сохраниться, в этом случае целью снижения может стать район $54 за тройскую унцию.

В среднесрочной перспективе серебро продолжает выглядеть интересно, с возможным выходом котировок в район $100-110 за тройскую унцию ближе к концу текущего года, говорится в обзоре банка. Способствовать росту цен на металл будет стабильный промышленный спрос при сохранении дефицита металла на рынке из-за невозможности существенного наращивания добычи даже при высоких ценах.

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