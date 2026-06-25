S&P 500 теряет краткосрочную силу - "Велес Капитал"

Индекс S&P 500 в ожидании ужесточения позиции ФРС США теряет краткосрочную силу, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

В течение дня в США ожидаются данные о замедлении роста национальной экономики в 1К26, а также об ускорении предпочитаемого ФРС индикатора инфляции в мае - умеренно негативные сигналы, отмечает Кожухова.

Аналитик инвесткомпании указывает, что с технической точки зрения индекс S&P 500 после достижения в начале июня очередного рекорда в 7620 пунктов сохраняет краткосрочную слабость и вернулся в район минимума месяца (7237 пункт) при ухудшении сигналов как дневного, так и недельного графиков.

Так, при положении ниже сопротивления в 7480 пунктов можно говорить о сохранении повышенных рисков тестирования 7237 пунктов с перспективой развития нисходящего движения в район 7050 пунктов.

В то же время выше 7480 пунктов возрастет вероятность обновления исторического пика в 7620 пунктов.

Нисходящие риски в американских акциях исходят со стороны продолжения фиксации прибыли в IT-секторе, а также ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС, которые актуализировались после июньского заседания регулятора, отмечает Кожухова.

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