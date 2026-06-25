"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции Казаньоргсинтеза с целью 60,59 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции "Казаньоргсинтеза" с целью 60,59 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 21%, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент остается одним из ключевых предприятий российской нефтехимии и продолжает получать поддержку от интеграции с "СИБУРом", отмечают эксперты.

Компания уже рекомендовала дивиденды за 2025 год в размере 2,85 руб. на обыкновенную акцию, а запуск нового этиленопровода в 2026 году должен помочь решить проблему дефицита сырья и повысить эффективность производства, указывают они.

Среди ключевых драйверов также выделяются рост цен на полимеры и развитие экспортного потенциала.

При этом риски сохраняются, обращают внимание в инвесткомпании: около 75% продаж приходится на российский рынок, где строительная отрасль пока остается под давлением высоких ставок.

"Сохраняем рекомендацию "покупать". Дисконт-поправка на риски вложений, применяемая в расчетах, после пересмотра не изменилась: она составляет до 30% для обыкновенных и 35% для привилегированных акций", - говорится в материале.

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