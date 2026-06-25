Прогноз цены золота на конец 2026г понижен до $5200-5400/унц. - ПСБ

Прогноз котировок золота на конец текущего года понижен до $5200-5400 за тройскую унцию, сообщается в материале аналитиков банка ПСБ.

Драгметалл в краткосрочной перспективе продолжит находиться под давлением монетарных факторов, указывают эксперты.

"По нашим оценкам, доллар США имеет потенциал роста порядка 4-5%, что, даже при развитии мирного трека на Ближнем Востоке, может привести к отступлению котировок золота в район $3800 за тройскую унцию", - говорится в комментарии.

Среднесрочно аналитики сохраняют позитивный взгляд на золото, однако понижают цели по металлу на конец 2026 года до $5200-5400 за тройскую унцию.

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