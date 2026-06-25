"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Таттелекома

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Таттелеком", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент остается крупнейшим телеком-оператором Татарстана, констатируют эксперты: услугами компании пользуются более двух млн клиентов.

По итогам 2025 года консолидированная выручка выросла на 7%, а отсутствие долговой нагрузки остается одним из сильных преимуществ компании.

"Таттелеком" продолжает инвестировать в GPON-сети, мобильного оператора "Летай", IP-домофонию и дата-центры.

С учетом этого аналитики "АКБФ", говорится в обзоре, повысили прогноз среднегодового роста выручки на 2025-2032 годы до 11%, а прогноз EBITDA на 2026-2027 годы - до 3,3 млрд руб. и 3,5 млрд руб.

"Сохраняем рекомендацию "покупать", - пишут эксперты.

Несмотря на позитивный пересмотр ряда важных с точки зрения инвестиционной привлекательности эмитента прогнозов, с учетом повышения нами в начале года на 15% дисконта-поправки на риски вложений в бумаги эмитентов в нашем покрытии в связи с возросшей геополитической и связанной с внешними регуляторными условиями неопределенностью, расчетное значение справедливой стоимости компании было, в итоге, в рамках майского пересмотра снижено.

Компания при этом, с точки зрения потенциальных изменений оценок справедливой стоимости, представляется значимым потенциальным бенефициаром улучшения геополитического информационного фона в случае продолжения наметившейся в начале июня, на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, тенденции.

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