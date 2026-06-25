Рынок акций РФ остается под рисками возобновления продаж - "Велес Капитал"

Российский рынок акций остается под рисками возобновления продаж, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Фондовый рынок утром четверга готов к развитию восходящей коррекции от достигнутых накануне локальных минимумов, хотя оказывать негативное влияние на настроения продолжит сырьевой сектор, отмечает эксперт.

При этом рынок остается под рисками возобновления продаж после технического отскока, фундаментальный негатив преобладает, указывает Кожухова.

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