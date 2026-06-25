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25 июня 2026 года 11:09
Рынок акций РФ остается под рисками возобновления продаж - "Велес Капитал"
Российский рынок акций остается под рисками возобновления продаж, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Фондовый рынок утром четверга готов к развитию восходящей коррекции от достигнутых накануне локальных минимумов, хотя оказывать негативное влияние на настроения продолжит сырьевой сектор, отмечает эксперт. При этом рынок остается под рисками возобновления продаж после технического отскока, фундаментальный негатив преобладает, указывает Кожухова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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