Вероятность снижения индекса Мосбиржи к 2000п текущим летом очень большая - "Алор Брокер"

Поводов для инвестиционных покупок на российском рынке акций по-прежнему нет, с очень большой вероятностью индекс Мосбиржи снизится в район 2000 пунктов текущим летом, говорится в обзоре главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"Как мы и ожидали, рост рынка во вторник был лишь техническим отскоком. В среду распродажи возобновились, рынок провалился на 3,5% с обновлением годовых минимумов, - отмечает эксперт. - Обороты торгов превысили 100 млрд руб., что говорит о силе движения и выходе из бумаг среднесрочных инвесторов. Дополнительное "медвежье" давление оказала нефть".

Зацепин также отмечает следующие моменты:

- стоит ждать усиления проблем с российским бюджетом в августе-сентябре;

- нет никаких подвижек по украинскому конфликту.

- быстро растет инфляция (за неделю по 22 июня она составила 0,25% против 0,15% неделей ранее, годовой показатель - 5,85% против 5,63% на 15 июня).

"Исходя из этого, в лучшем случае можно прогнозировать снижение ключевой ставки в июле лишь на 0,25 п.п., но вероятны и более жесткие решения регулятора", - пишет он. - Поэтому мы по-прежнему не видим поводов для инвестиционных покупок акций".

"Индекс Мосбиржи начал тестировать зону сильного сопротивления 2200-2230 пунктов. При появлении хоть какого-то позитива отсюда может состояться очередной отскок. Возможен также вариант краткосрочного боковика для снятия технической перепроданности. Но с очень большой вероятностью летом мы увидим индекс Мосбиржи ниже, в районе 2000 пунктов", - говорится в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.