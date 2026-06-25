Акции Т-Технологий выглядят неплохо в текущий момент - "Цифра брокер"

Акции МКПАО "Т-Технологии" выглядят неплохо в текущий момент на фоне общерыночных распродаж, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Т-банк раскрыл результаты за пять месяцев 2026 года по РСБУ.

Чистая прибыль выросла до 73,6 млрд руб. против 8,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, констатируют эксперты.

Несмотря на то что в мае совокупный кредитный портфель просел на 0,5%, розничный сегмент прибавил 0,7%.

Капитал банка за месяц увеличился до 650 млрд руб.

"По нашему мнению, такая высокая рентабельность в условиях жестких ставок подтверждает эффективность бизнес-модели. Мы полагаем, что на фоне общерыночных распродаж бумаги "Т-Технологий" выглядят неплохо. Сейчас самый рентабельный российский банк торгуется ниже капитала и за 3,6 годовых прибылей", - пишут аналитики в комментарии.

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