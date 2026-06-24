Текущая коррекция - не повод для выхода из среднесрочных и долгосрочных ОФЗ - СберИнвестиции

Текущая коррекция - не повод для выхода из среднесрочных и долгосрочных ОФЗ, говорится в комментарии аналитиков СберИнвестиций.

"После заседания ЦБ доходности 5-летних и 10-летних ОФЗ всего за несколько дней выросли на 50-65 базисных пунктов, - пишут они. - Некоторые инвесторы сочли комментарии ЦБ слишком жесткими. Кроме того, давление на котировки могли усилить технические факторы, например, принудительное закрытие некоторых позиций".

Эксперты считают, что рынок ОФЗ могут поддержать следующие факторы:

- Снижение предложения: Минфин может временно убрать новые аукционы, предлагать флоатеры или минимизировать премии к вторичному рынку.

- Приток ликвидности: 24 июня пройдут купонные выплаты на 120 млрд руб. - эти деньги могут быть направлены обратно в рынок на покупку подешевевших ОФЗ.

- Стабилизация настроений: уже во вторник доходности начали снижаться, и, если инвесторы увидят, что паника уходит, спрос начнет восстанавливаться.

"Текущая коррекция - не повод для выхода из среднесрочных и долгосрочных ОФЗ, - уверены аналитики СберИнвестиций. - Наоборот, после резкой распродажи рынок может постепенно стабилизироваться".

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