"Финам" понизил целевую цену акций LONGi Green Energy до CNY 17,9

"Финам" понизил целевую цену по акциям LONGi Green Energy с CNY 25,5 до CNY 17,9 за штуку, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 43,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Понижение целевой цены связано со слабой отчетностью компании за первый квартал и вероятным более поздним возвращением к устойчивой генерации прибыли.

"Акции LONGi Green Energy опустились до минимума с 2020 года на фоне затяжного кризиса в секторе производства солнечных панелей из-за профицита, замедления роста спроса в некоторых регионах и увеличения себестоимости, - отмечает эксперт. - В то же время долгосрочные перспективы рынка солнечной энергетики в Китае, ряде азиатских стран и ЕС остаются положительными".

При этом LONGi Green, по мнению Кауфмана, за счет значительной чистой денежной позиции лучше конкурентов переживает текущие непростые времена. Кроме того, в последний год цены на солнечные панели прекратили снижение, и аналитик ожидает дальнейшей стабилизации ситуации в секторе, что с 2027 года позволит компании вернуться к устойчивой генерации прибыли.

"На этом фоне мы считаем настолько сильное снижение акций LONGi Green избыточным и сохраняем положительный взгляд на них", - отмечает стратег инвесткомпании.

LONGi Green Energy Technology - китайская компания, один из крупнейших поставщиков решений в области производства солнечных панелей.

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