"БКС МИ" понизил целевую цену акций Salesforce до $195

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивный взгляд на акции Salesforce Inc. и понижает целевую цену с $229 до $195 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в комментарии аналитиков.

" Акции американского разработчика CRM-систем Salesforce долгое время находятся под давлением из-за довольно слабого роста и распродаж в секторе корпоративного ПО с начала 2026 года, - отмечает эксперт Сергей Потапов. - Мы сохраняем "позитивный" взгляд после результатов за I квартал 2027 финансового года, а на горизонте 12 месяцев понижаем целевую цену до $195 на фоне ситуации в отрасли. Компания торгуется с дисконтом к своим историческим уровням и фундаментально устойчива".

Salesforce - американская компания, ставшая мировым лидером в сфере облачных CRM-систем. Она предлагает комплексную платформу для управления продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов, электронной коммерцией и аналитикой.

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