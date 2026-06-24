"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для облигаций Делимобиля

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для облигаций ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль"), сообщается в материале аналитика долговых рынков брокера Александра Пластинина.

Ключевые показатели эмитента по итогам первого квартала 2026 года остаются слабыми, а будущая устойчивость является камнем преткновения в инвестиционном кейсе бизнеса, констатирует эксперт.

"Наличие достаточного объема кредитных линий и других факторов внешней ликвидности позволит "Делимобилю" исполнить оставшиеся обязательства в текущем году, однако дальше все будет зависеть от готовности кредиторов к рефинансированию и от доступности необходимых инструментов. Сохраняем рекомендацию "держать" для облигаций компании", - пишет Пластинин.

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