"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.

Эмитент опубликовал результаты за май 2026 года по МСФО. Динамика предыдущих четырех месяцев текущего года сохранилась, констатирует эксперт: выручка продолжает расти опережающими темпами, что при сдержанном росте операционных затрат приводит к позитивному эффекту рычага для чистой прибыли.

"Позитивно оцениваем отчетность. Сильная динамика выручки сохраняется, и, похоже, мы увидим схожие темпы роста прибыли за июнь. Это создает предпосылки для пересмотра в лучшую сторону нашего прогноза по чистой прибыли компании на 2026 год. У нас "нейтральный" взгляд на акции "ДОМ.РФ", который торгуется с P/E 2026п 4x", - пишет Перминов.

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