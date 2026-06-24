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24 июня 2026 года 10:59
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций ДОМ.РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова. Эмитент опубликовал результаты за май 2026 года по МСФО. Динамика предыдущих четырех месяцев текущего года сохранилась, констатирует эксперт: выручка продолжает расти опережающими темпами, что при сдержанном росте операционных затрат приводит к позитивному эффекту рычага для чистой прибыли. "Позитивно оцениваем отчетность. Сильная динамика выручки сохраняется, и, похоже, мы увидим схожие темпы роста прибыли за июнь. Это создает предпосылки для пересмотра в лучшую сторону нашего прогноза по чистой прибыли компании на 2026 год. У нас "нейтральный" взгляд на акции "ДОМ.РФ", который торгуется с P/E 2026п 4x", - пишет Перминов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДОМ.РФ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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