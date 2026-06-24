Рынок акций РФ может продолжить отскок в среду - "Алор Брокер"

Российский рынок акций может продолжить отскок на торгах в среду, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Отскок фондового рынка вполне может продолжиться в среду, но вряд ли он перерастет в разворот и выход из нисходящего тренда. Самые главные и взаимосвязанные проблемы - украинский конфликт и жесткость денежно-кредитной политики ЦБ РФ, не решены и продолжат давить на рублевые активы, - пишет эксперт. - Поэтому мы по-прежнему видим высокий риск в новых инвестиционных покупках и с высокой вероятностью ждем повторения волн сильных распродаж".

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