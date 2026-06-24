Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2350п в среду - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2350 пунктов на торгах в среду, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

После затяжного падения российский рынок акций предпринял попытку коррекционного отскока, констатируют эксперты.

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,76% и закрылся на отметке 2335,94 пункта.

"Мы ожидаем, что в среду индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2350 пунктов. Рынок все еще находится в зоне экстремальной перепроданности, что создает потенциал для продолжения технического отскока вверх, - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии. - Психологически важной поддержкой выступает отметка 2300 пунктов, ближайшее сопротивление расположено в районе 2400 пунктов".

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