"Финам" понизил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 19,23

"Финам" понизил целевую цену акций Kingnet Network с CNY 28,39 до CNY 19,23 на горизонте 12 месяцев, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Потенциал роста составляет 32,6% с текущих уровней.

"Kingnet Network выглядит интересной идеей в китайском игровом секторе на фоне сочетания сильных операционных результатов, высокой маржинальности и заметного отставания акций от широкого рынка, - отмечает эксперт. - Компания продолжает наращивать выручку и прибыль за счет развития игрового портфеля, работы с крупными франшизами и расширения собственной экосистемы цифровых продуктов. По нашему мнению, текущая слабость котировок уже во многом отражает опасения инвесторов относительно конкуренции и замедления отдельных проектов, тогда как фундаментальная картина остается устойчивой".

Kingnet Network - китайская публичная компания, занимающаяся разработкой, изданием и монетизацией онлайн-игр, в первую очередь для мобильных устройств и браузеров.

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