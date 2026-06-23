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23 июня 2026 года 18:27
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям ФосАгро
"Финам" обновляет аналитическое покрытие акций "ФосАгро" с рекомендацией "держать" и целевой ценой 6001 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 10% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина. "Несмотря на циклическое давление на маржу и снижение EBITDA в I квартале 2026 года на фоне крепкого рубля и удорожания серы, долговая нагрузка компании остается на комфортном уровне, а катализаторы переоценки сохраняются, - отмечает эксперт. - В базовом сценарии на 2026 год ожидается чистая прибыль 59,2 млрд руб., положительный FCF около 53,0 млрд руб. и умеренный рост "Чистый долг / EBITDA" с 1,6х до ~1,7x". Аналитик подчеркивает, что процентная нагрузка комфортно покрывается операционной прибылью, FCF остается положительным даже при высоких капзатратах, а структура долга оставляет пространство для дивидендов и сокращения текущего рыночного дисконта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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