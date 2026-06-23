Продажи валюты не дадут рублю сильно ослабеть на текущей неделе - "БКС МИ"

Продажи валюты не дадут рублю сильно ослабеть на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Торги каждый день открываются снижением. В течение торговой сессии движение рубля складывается разнонаправленно, но все равно курс отступил с максимумов на 3-4 рубля и сейчас близок к 74 руб./$1, - пишут эксперты в обзоре. - Разворот происходит на фоне непродления лицензии США на поставку российской нефти. Дисконты на российскую нефть несколько выросли на фоне того, что рынки стали закладывать прекращение нефтяного кризиса".

Также, по мнению аналитиков, сказывается накапливающийся эффект от покупок валюты Минфином. На текущей неделе будут продажи валюты, которые не дадут рублю сильно просесть, но с 1 июля прекращаются продажи валюты в рамках зеркалирования операций из ФНБ, что дополнительно ослабит рубль в начале месяца, полагают в "БКС МИ".

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