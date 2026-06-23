Инвесторам стоит обратить внимание на новые бонды ГК "ЭкоНива" - "Финам"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций ГК "ЭкоНива" серии 001Р-03, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова.

ГК "ЭкоНива" 24 июня проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-03 со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 3 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не более 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 17,81% годовых.

"ЭкоНива" 001Р-03 выглядит интересной первичной идеей при сохранении доходности близко к верхней границе ориентира, - пишет эксперт. - Компания показывает сильную операционную динамику, улучшила долговую нагрузку и занимает уникальную позицию на рынке сырого молока. При этом высокая процентная нагрузка, история с ковенантами и сравнительно короткая публичная долговая история требуют премии и большей осторожности".

На взгляд Бороданова, участие в размещении выглядит оправданным, если финальный ориентир по купону окажется близким к 16%. При сжатии купона ниже 15,5% идея станет скорее нейтральной.

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