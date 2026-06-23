Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 170 руб. за штуку, что отражает долгосрочную внутреннюю стоимость бизнеса компании, говорится в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

"Падение котировок "Газпрома" до уровня января 2009 года вызвано общей негативной конъюнктурой на рынке, а также отсутствием четких перспектив для роста компании на среднесрочном горизонте, - пишет аналитик. - Сильный отчет за первый квартал по МСФО отразил пока лишь локальную финансовую стабилизацию за счет урезания затрат, но по сути не поменял статус компании как достаточно "сложной" и стагнирующей истории".

Пока аналитик банка сохраняет ориентир по акциям "Газпрома" на уровне 170 руб., что, по мнению Крыловой, отражает не сиюминутную привлекательность, а долгосрочную внутреннюю стоимость бизнеса компании, которая раскроется, как только спадет острая фаза геополитической неопределенности, и появятся реальные позитивные подвижки в переговорах с Китаем.

"Главный риск для акций "Газпрома" сейчас заключается в том, что договор с Китаем по "Силе Сибири - 2" может быть подписан на невыгодных условиях, - отмечает стратег ПСБ. - В таком случае "Газпром" будет вынужден потратить огромные деньги на строительство нового газопровода, что поставит под вопрос надежды инвесторов на получение дивидендов. Полный, окончательный срыв и отказ от проекта "Сила Сибири - 2" маловероятен, поскольку проект имеет высокое значение для обеих стран, и лидеры государств недавно поручили ускорить согласование контракта".

Поддержать котировки "Газпрома" могло бы возвращение к стабильным выплатам дивидендов, но оно ожидается не ранее 2027 года, подчеркивает Крылова.

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