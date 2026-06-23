Риски возврата индекса Мосбиржи к снижению остаются повышенными - "Финам"

Риски продолжения снижения индекса Мосбиржи в ближайшее время остаются повышенными, считает аналитик "Финама" Дмитрий Лозовой.

Российский рынок немного воспрял после резкого снижения и торгуется чуть выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, снимая локальную перепроданность после обвального движения последних дней, отмечает эксперт в комментарии.

Однако фундаментально ситуация почти не изменилась, предупреждает он: жесткие денежно-кредитные условия, слабый внешний фон, крепкий рубль, геополитическая неопределенность и отсутствие сильных позитивных драйверов по-прежнему давят на спрос в акциях.

Поэтому текущий отскок пока выглядит скорее как техническое закрытие "шортов", чем начало устойчивого восстановления, а риски продолжения снижения в ближайшее время остаются повышенными, говорится в материале Лозового.

"В случае возобновления продаж индекс Мосбиржи может быстро уйти ниже 2300 пунктов, а следующей целью снижения станет зона 2250-2200 пунктов", - указывает аналитик "Финама".

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