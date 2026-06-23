Акции ДОМ.РФ вполне привлекательны для покупки - "Вектор Капитал"

Акции "ДОМ.РФ" в настоящее время смотрятся вполне привлекательно для покупки, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

Эмитент представил результаты за январь-май 2026 года по МСФО.

"На текущем очень сложном рынке "ДОМ.РФ" выглядит как по-настоящему безопасная гавань с хорошими финрезультатами (в сравнении с прошлыми месяцами намеков на существенное ухудшение ситуации не видно) и относительно стабильными котировками акций", - отмечают эксперты в комментарии.

Дальше темпы роста, очевидно, будут снижаться, поскольку эффект низкой базы начала 2025 года будет понемногу вымываться. Тем не менее, обращают внимание аналитики инвесткомпании, по году банк вполне может замахнуться на 120 млрд руб. прибыли (с такими результатами за 5М26 это вполне возможно, считают они).

В таком случае дивиденд может составить порядка 330 рублей на одну бумагу, что от текущих котировок дает доходность порядка 15%.

"Как и ранее, считаем, что бумаги "ДОМ.РФ" - отличный вариант разбавить долю Сбербанка в своем портфеле. На текущем рынке бумаги компании смотрятся вполне привлекательно", - пишут эксперты в материале.

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