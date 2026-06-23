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23 июня 2026 года 11:57
Инвесторам стоит держать в портфеле дивидендные акции надежных эмитентов - Freedom Global
Инвесторам в текущий момент стоит держать в портфеле дивидендные акции надежных эмитентов, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой. На падающем рынке, по мнению эксперта, сейчас лучше держаться в стороне, выбирая благоприятный момент для покупки подешевевших бумаг и при этом держать в портфеле "дивидендные" акции высоконадежных эмитентов. "Одним из таких эмитентов, на наш взгляд, является "МТС", - пишет эксперт. - Во вторник пройдет годовое общее собрание акционеров эмитента, на котором (в том числе) будет утверждаться дивиденд за 2025 год. Согласно действующей дивидендной политике компании, рекомендованный для одобрения на ГОСА размер дивиденда составляет 35 руб. на акцию, дивидендная доходность, исходя из текущих цен, является одной из самых высоких на российском фондовом рынке и составляет 16,2%. Полагаем, что после обвала акции "МТС" могут вырасти до 216-216,5 руб. Наша целевая цена по бумагам компании составляет 270 руб. в годовом горизонте, рейтинг - "покупать". Российский рубль на утренних торгах продолжает падение ко всем мировым резервным валютам, хотя с утра показывает и не слишком высокие темпы снижения, отмечает Мильчакова. В течение торговой сессии вторника она ожидает, что пара USD/RUB будет колебаться в коридоре 74-75 руб./$1, CNY/RUB - в диапазоне 10,8-11,2 руб. за юань. "По нашим ожиданиям, в ходе основной сессии вторника индекс Мосбиржи покажет динамику в коридоре 2250-2300 пунктов", - сообщается в обзоре Freedom Global. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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