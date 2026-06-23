Текущий момент подходит для покупки акций Совкомбанка - "Цифра брокер"

Текущий момент подходит для формирования позиций в акциях Совкомбанка, считает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Егор Зиновьев.

Акции эмитента стали лидерами роста среди ликвидных инструментов вопреки обвалу индекса Мосбиржи в понедельник, констатирует эксперт.

Драйвером послужило сообщение о запуске программы выкупа акций дочерней структурой "Совкомбанк страхование жизни" объемом 2 млрд руб. в квартал.

"Мы полагаем, что наличие постоянного покупателя в "стакане", который готов выкупать до 10% среднедневного объема торгов, создаст мощный защитный барьер для котировок бумаг, - пишет Зиновьев в комментарии. - На наш взгляд, текущая рыночная оценка банка не в полной мере отражает его фундаментальные показатели, а запуск программы buyback подтверждает уверенность менеджмента банка в росте бизнеса. Рекомендуем использовать общую рыночную коррекцию для формирования позиций в акциях Совкомбанка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.