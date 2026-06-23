.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение индекса RGBI пока продолжится - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 июня 2026 года 10:36
Снижение индекса RGBI пока продолжится - ПСБ
Снижение индекса RGBI будет продолжено, пока не завершится переток капитала из длинного конца кривой ОФЗ во флоатеры и относительно короткие бумаги с фиксированной ставкой, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Негативный импульс, спровоцированный итогами заседания ЦБ РФ в прошлую пятницу, сохранился в понедельник - снижение индекса RGBI продолжилось (до 115,38 п.), констатирует эксперт. Столь бурная реакция инвесторов на замедление скорости снижения ключевой ставки до 0,25% объясняется повышением риска приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики из-за проинфляционного роста расходов бюджета, ситуации на рынке топлива и роста геополитической напряженности в целом. отмечает он. "Таким образом, идея покупки длинных ОФЗ с фиксированной ставкой, которая была актуальна с конца 2024 года, перестала работать. Инвесторы стремятся сократить уровень риска портфеля, сокращая дюрацию через продажу длинных госбумаг, - пишет Грицкевич в обзоре. - На наш взгляд, пока не завершится данный переток капитала из длинного конца кривой ОФЗ во флоатеры и относительно короткие бумаги с фиксированной ставкой, снижение RGBI будет продолжено". Также аналитик ПСБ ркомендует придерживаться консервативной стратегии - флоатеры и корпоративные облигации с фиксированным купоном срочностью до трех лет, а также валютные облигации. "По-прежнему рекомендуем облигации с кредитным рейтингом не ниже категории "А", - говорится в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
23 июня 2026 года 13:31
Риски продолжения снижения индекса Мосбиржи в ближайшее время остаются повышенными, считает аналитик "Финама" Дмитрий Лозовой. Российский рынок немного воспрял после резкого снижения и торгуется чуть выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, снимая локальную перепроданность после обвального движения... читать дальше
.23 июня 2026 года 12:55
Акции "ДОМ.РФ" в настоящее время смотрятся вполне привлекательно для покупки, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал". Эмитент представил результаты за январь-май 2026 года по МСФО. "На текущем очень сложном рынке "ДОМ.РФ" выглядит как по-настоящему безопасная гавань с хорошими... читать дальше
.23 июня 2026 года 12:30
Инвестиционная компания "АКБФ" пока сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на конец текущего года на уровне 14% годовых, сообщается в материале аналитиков. ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 14,25% годовых. Решение оказалось более осторожным, чем ожидалось рынком, отмечают... читать дальше
.23 июня 2026 года 11:57
Инвесторам в текущий момент стоит держать в портфеле дивидендные акции надежных эмитентов, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой. На падающем рынке, по мнению эксперта, сейчас лучше держаться в стороне, выбирая благоприятный момент для покупки подешевевших... читать дальше
.23 июня 2026 года 11:31
Рубль обладает потенциалом укрепления по отношению к юаню в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Рубль в понедельник заметно ослабился, юаневые ставки овернайт выросли, констатируют эксперты. На российскую валюту давило не столько снижение нефтяных цен на открытии... читать дальше
.23 июня 2026 года 11:02
Текущий момент подходит для формирования позиций в акциях Совкомбанка, считает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Егор Зиновьев. Акции эмитента стали лидерами роста среди ликвидных инструментов вопреки обвалу индекса Мосбиржи в понедельник, констатирует эксперт. Драйвером послужило... читать дальше
.23 июня 2026 года 10:13
Закрытие "коротких" позиций может создать предпосылки для восстановления российского рынка акций, целью коррекционного подъема индекса Мосбиржи может стать район 2360 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. На фоне накопленной... читать дальше
.23 июня 2026 года 09:49
Нисходящий тренд по индексу Мосбиржи еще не окончен, после возможного отскока снижение с большой вероятностью возобновится, а драйверов для роста не видно, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. Фондовый рынок по итогам понедельника потерял... читать дальше
.23 июня 2026 года 09:35
Национальная валюта попробует перейти к укреплению по отношению к юаню и доллару США на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка Богдан Зварич. "Юань попытается протестировать верхнюю границу диапазона 10,5-11 руб. утром вторника, выступающую... читать дальше
.23 июня 2026 года 09:18
Индекс Мосбиржи попытается стабилизироваться вблизи психологической отметки 2300 пунктов на торгах во вторник, полагает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Егор Зиновьев. Российский рынок акций в понедельник, 22 июня, пережил масштабную распродажу на фоне жесткой риторики Банка России,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.