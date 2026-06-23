Закрытие коротких позиций может привести к росту рынка акций РФ - ПСБ

Закрытие "коротких" позиций может создать предпосылки для восстановления российского рынка акций, целью коррекционного подъема индекса Мосбиржи может стать район 2360 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

На фоне накопленной перепроданности часть участников торгов может перейти во вторник к фиксации прибыли по "коротким" позициям, что может создать предпосылки для перехода рынка к восстановлению, говорится в комментарии экспертв.

При этом целью коррекционного роста индекса Мосбиржи может стать район 2360 пунктов, указывает он.

"Отметим, что среднесрочно сохраняются риски продолжения негативной динамики, в результате чего открытие "длинных" позиций "под отскок" несет повышенные риски. В сложившейся ситуации, на наш взгляд, инвесторам стоит занять выжидательную позицию, а наполнение портфелей начать после формирования сигналов, говорящих о полноценном развороте рынка", - пишет Зварич.

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