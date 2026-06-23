Нисходящий тренд по индексу Мосбиржи в целом еще не окончен - "Алор Брокер"

Нисходящий тренд по индексу Мосбиржи еще не окончен, после возможного отскока снижение с большой вероятностью возобновится, а драйверов для роста не видно, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Фондовый рынок по итогам понедельника потерял 5%, обороты торгов были рекордными для последних дней (около 160 млрд руб.), что говорит о силе нисходящего тренда, констатирует эксперт.

Никаких новых причин для распродаж не было, отмечает Зацепин, поводы прежние - опасения роста бюджетного дефицита, следствием которого будет замедление смягчения денежно-кредитной политики и возможное повышение фискальной нагрузки на бизнес. Все это накладывается на риски ужесточения антироссийских санкций.

Большие объемы торгов говорят о том, что из бумаг стали выходить среднесрочные инвесторы, многие по "стопам", у закредитованных трейдеров стали срабатывать "маржин-коллы", указывает аналитик инвесткомпании.

"Утром вторника снижение продолжается. Техническая цель "медведей" - район 2200-2230 пунктов по индексу Мосбиржи. Там может начаться закрытие "шортов" и робкие спекулятивные покупки. При этом брать бумаги на отскок стоит лишь при четких сигналах на его формирование, - говорится в материале Зацепина. - Не рекомендуем пополнять акциями среднесрочные портфели, поскольку нисходящий тренд еще не окончен, после отскока снижение с большой вероятностью возобновится, а драйверов для роста акций не видно. Мы можем увидеть индекс Мосбиржи ниже 2000 пунктов".

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