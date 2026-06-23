Индекс Мосбиржи попытается стабилизироваться вблизи 2300п во вторник - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи попытается стабилизироваться вблизи психологической отметки 2300 пунктов на торгах во вторник, полагает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Егор Зиновьев.

Российский рынок акций в понедельник, 22 июня, пережил масштабную распродажу на фоне жесткой риторики Банка России, снижения цен на нефть и обострения геополитической обстановки, констатирует эксперт.

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 4,23%, закрывшись на отметке 2318,28 пункта, а индекс РТС опустился ниже психологического рубежа в 1000 пунктов.

"По нашим оценкам, во вторник индекс Мосбиржи попытается стабилизироваться вблизи психологической отметки 2300 пунктов. Техническая перепроданность рынка достигла экстремальных значений, что может спровоцировать отскок вверх", - пишет Зиновьев в комментарии.

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