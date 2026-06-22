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22 июня 2026 года 18:32
Акции Сургутнефтегаза, ВТБ и Самолета будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Сургутнефтегаза", ВТБ и ГК "Самолет" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Индекс Мосбиржи за минувшую неделю потерял еще 4,48% с учетом дополнительных торговых сессий, - отмечает он в комментарии. - После неожиданного решения ЦБ снизить ключевую ставку всего на 25 б.п., а также в свете потенциальной эскалации конфликта с Украиной Индекс Мосбиржи достиг сильной поддержки в районе 2375-2400 пунктов. На этой неделе, вероятно, разовьется кратковременный отскок, но поводов для формирования устойчивого роста все еще нет". Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с конца апреля двигаются в широком боковике - 39,7-43 руб., констатирует эксперт. Котировки снова подошли к нижней границе диапазона - поддержке около 39,7 руб. и начали от нее отбиваться. "Стохастический осциллятор сохраняет сигнал на покупку. Полагаем, что в ближайшее время акции развернутся вверх и через две недели будут торговаться в коридоре 41,5-42 руб. (+3,2-4,4%)", - пишет Буянов. В свою очередь, акции ВТБ после слома резкого восходящего тренда упали к сильной горизонтальной поддержке в районе 73 руб., которая работала с сентября 2025 года, указывает аналитик. Котировки уже пытались ее преодолеть, однако, по мнению Буянова, вторая попытка вряд ли увенчается успехом. Он полагает, что в ближайшее время акции ВТБ продолжат отскок и через две недели будут торговаться в коридоре 78-80 руб. (+6,5-9%). "Акции "Самолета" находятся в устойчивом нисходящем тренде с декабря 2025 года, линия которого неоднократно подтверждалась как сопротивление, - отмечает далее стратег БКС. - На сегодняшней сессии наблюдаются резкое падение на 7% и возобновление нисходящего импульса. При этом у всех индикаторов разворота тренда есть запас падения - большая часть из них даже не приблизилась к области перепроданности. Полагаем, что в ближайшее время котировки продолжат снижение и через две недели будут торговаться в диапазоне 315-320 руб. (от -4% до -5%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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