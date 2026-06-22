"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций CGN Group, сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Эксперт отмечает, что с момента публикации инвестиционной идеи по акциям эмитента от 27 июня 2025 года фундаментальный профиль заметно улучшился.

Ключевым драйвером стало расширение атомного портфеля за счет АЭС "Саньао" в Китае. Это увеличивает установленную мощность компании и улучшает видимость роста прибыли в ближайшие годы.

Дополнительным позитивным фактором, указывает Абрамов, стало возвращение второго энергоблока АЭС "Тайшань" к генерации.

"На этом фоне ключевые фундаментальные показатели эмитента и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно улучшились. В связи с этим мы ставим акции на пересмотр", - пишет аналитик "Финама".

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