Флоатеры остаются надежной защитой от процентного риска и от инфляции - "Финам"

Облигации с плавающим купоном (флоатеры) остаются надежной защитой как от процентного риска, так и от инфляции, считает руководитель направления анализа долговых рынков инвесткопании "Финам" Алексей Ковалев.

"Июньское решение Банка России по снижению ключевой ставки на 25 б. п. оказалось жестче, чем ожидалось большинством аналитиков (-50 б. п.). Кроме того, регулятор дал понять, что пространство для дальнейшего снижения ключа сократилось из-за возросших проинфляционных рисков, в частности, уже реализующихся рисков пересмотра бюджетной политики, - отмечает эксперт в комментарии. - Для долгового рынка замедление темпа снижения ключевой ставки означает сужение потенциала раскрытия стоимости средне- и долгосрочных облигаций с фиксированными купонами в перспективе ближайших месяцев".

По мнению Ковалева, теперь на реализацию этого потенциала, видимо, можно рассчитывать не ранее чем через год. Тем не менее в определенном выигрыше от создавшейся ситуации находятся облигации с переменной ставкой купона. По оценке аналитика, их доля на рынке весьма существенная, например, в рублевом сегменте ОФЗ на флоатеры приходится 33,7%.

"Плавный и растянутый во времени ход снижения ставки ЦБ означает, что флоатеры продолжат в перспективе ближайших месяцев транслировать держателям повышенную (двузначную) ставку в виде купонов, - считает стратег "Финама". - Из-за низкого процентного риска ценовая волатильность флоатеров очень умеренна, что приводит к тому, что этот тип облигаций стабильно набирает очки даже в периоды слабости рынка".

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