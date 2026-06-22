Поводов для уверенного разворота рынка акций РФ вверх по-прежнему нет - "БКС МИ"

Поводов для уверенного разворота российского рынка акций РФ для движения вверх по-прежнему нет, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василия Буянова.

"После сильного и продолжительного падения рынок на текущей неделе, вероятно, возьмет передышку, особенно учитывая приближение индекса Мосбиржи к сильной области поддержки в районе 2400 пунктов. Однако поводов для уверенного разворота все так же нет. Оснований ожидать скорого завершения конфликта с Украиной нет, рубль крепкий, а цикл смягчения денежно-кредитной политики замедлился", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.