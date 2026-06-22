ЦБ РФ, вероятно, до конца 2026г будет снижать ставку по 0,25 п.п. - "Алор Брокер"

Банк России, вероятно, до конца текущего года будет снижать ключевую ставку по 0,25 процентных пункта (п.п.), считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Регулятор оказался жестким. Во-первых, ставка в июне была снижена всего на 0,25 п.п., во-вторых, ЦБ прозрачно намекнул на замедление цикла ослабления денежно-кредитной политики. Скорее всего, на июльском заседании, которое будет опорным, мы увидим повышение прогноза средней ключевой ставки на ближайшие годы, - пишет эксперт в комментарии. - Очень вероятно, что до конца 2026 года Банк России будет снижать ставку по 0,25 п.п. Причины жесткости в ожидании роста бюджетных расходов, а они являются следствием обострения украинского конфликта, где пока не видно поводов для урегулирования".

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