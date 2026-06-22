Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов Джи-групп - "Эйлер"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций АО "Джи групп" серии БО-002P-07, говорится в комментарии экспертов аналитической компании "Эйлер".

Застройщик "Джи-групп" планирует 23 июня провести сбор заявок на два выпуска облигаций: 2-летний "фикс" серии 002Р-07 объемом 1 млрд рублей и 3-летний флоатер серии 002P-08 объемом 1,5 млрд рублей.

Индикативная ставка купона - не выше 18,5% годовых (ежемесячно), доходность к погашению (YTM) - 20,15%, дюрация - 1,4 года.

"Цель предстоящих сделок - подготовка к рефинансированию краткосрочной части долга, - отмечают аналитики. - По нашим оценкам, выпуск с фиксированным купоном серии 002P-07 интересен к участию по заданному ориентиру купона 18,5%".

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