Снижение ставки ЦБ РФ в июле 2026г снова может составить 25 б.п. - "СберИнвестиции"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июле 2026 года снова может составить 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в материале аналитиков "СберИнвестиций".

В сентябре, по базовому сценарию экспертов, регулятор вернется к снижению по 50 базисных пунктов. Таким образом, к концу текущего года ставка опустится до 12,5% годовых. А к концу 2027 года аналитики ожидают ее на уровне 11% годовых.

Ключевой фактор риска - динамика расходов бюджета. Если она существенно превысит планы Минфина, то это может привести к более медленному снижению ставки, отмечают эксперты "СберИнвестиций".

В текущих условиях растет актуальность защитных инструментов - денежного рынка, флоатеров и краткосрочных рублевых облигаций с фиксированным купоном, указывают они.

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