Итоги заседания ЦБ по ставке могут способствовать возврату курса в сторону 10,75 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Итоги заседания ЦБ РФ по ставке могут способствовать временному возврату курса рубля в сторону 10,75 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе слабел, отыгрывая геополитические новости и снижение нефтяных цен, - отмечают они в обзоре. - В моменте на валютный рынок давил и фактор экспирации фьючерсов. В понедельник курс CNY/RUB находится у 10,82 руб./юань. В целом жесткие итоги заседания ЦБ могут способствовать временному возврату курса в сторону 10,75 руб./юань".

В свою очередь, цены на нефть за прошлую неделю заметно снизились. По мнению экспертов банка, постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе и заявления отдельных фирм о перспективах скорого возобновления поставок сырья оказывали давление на котировки.

В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $79,1/барр Аналитики считают, что пока котировки могут задержаться ниже $80/барр., но в моменте очередные эскалационные новости способны уводить цены выше.

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