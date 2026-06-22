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22 июня 2026 года 10:46
"БКС МИ" позитивно оценивает перспективы акций Совкомбанка
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Совкомбанка с целевой ценой 18 руб. за бумагу и потенциалом роста 69% на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Совкомбанк объявил о выкупе акций на 2 млрд руб. в квартал. В целом объем выкупа при заявленной сумме в 2 млрд руб. в квартал соответствует 3,3% рыночной капитализации группы - не очень большой, на взгляд экспертов БКС. Однако сам факт выкупа акций и комментарии менеджмента сигнализируют о том, что руководство банка считает текущую оценку банка низкой. "У нас "позитивный" взгляд на акции Совкомбанка, - отмечает аналитик Артем Перминов. - Бумага торгуется с коэффициентом P/E 2026 3x против среднеисторического уровня в 2,6x. На наш взгляд, сдерживающим фактором для котировок в настоящее время является небольшой запас капитала банка в условиях восстановления надбавок к минимальному уровню достаточности, что и сказывается на возможности распределения капитала". Тем не менее в БКС позитивно оценивают последние сделки слияний и поглощений с участием банка и видят большой потенциал роста чистой прибыли в этом году, которая и может служить источником пополнения капитала на горизонте года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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