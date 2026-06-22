Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 73-75 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 73-75 руб./$1, по паре рубль/евро - 84-986 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

На стороне российского рубля, по мнению эксперта, выступает все еще высокая ключевая ставка ЦБ, несмотря на решение о ее снижении на 25 б.п. При этом влияние на национальную валюту могут оказать нефтяные цены, траектория которых во многом зависит от результатов переговоров между США и Ираном.

"Тем временем на стороне американского доллара - рост ожиданий по повышению процентных ставок Федрезерва США в обозримом будущем, - отмечает Тимошенко. - В фокусе мировых рынков - экономическая статистика из США, которая показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице. В оценке траектории движения евро стоит обратить внимание на заявление представителей ЕЦБ о вероятности очередного повышения в июле процентных ставок в случае сигналов об инфляции за пределами рынка энергетики".

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