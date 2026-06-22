Следующая цель снижения индекса Мосбиржи - 2370п - ПСБ

Следующей целью снижения индекса Мосбиржи в отсутствие поддерживающих новостей являются минимумы 2024 года - уровень 2370 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Рынок акций выглядит уже технически перепроданным, но продолжает выглядеть слабо в условиях заметно повысившейся геополитической и экономической неопределенности, отмечает эксперт.

Индекс Мосбиржи закрепился под отметкой 2450 пунктов, теперь выступающей сопротивлением.

"В начале недели рассчитываем на попытки стабилизации на рынке с борьбой участников рынка за удержание выше 2400 пунктов, - пишет эксперт. - Но в целом (в отсутствие поддерживающих новостей) ждем, что на текущей неделе индекс продолжит снижение в направлении ближайшей цели - отметки 2370 пунктов (района минимумов 2024 года)".

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