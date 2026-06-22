Рынок акций РФ попытается нащупать дно в диапазоне 2400-2450п по индексу Мосбиржи - "Цифра брокер"

Российский рынок акций в начале текущей недели попытается нащупать "дно" в диапазоне 2400-2450 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский фондовый рынок завершил основные торги пятницы заметным снижением на фоне несбывшихся ожиданий инвесторов относительно темпов смягчения монетарной политики, констатируют эксперты.

Механика влияния ставки очевидна: более медленное смягчение денежно-кредитных условий сохраняет высокую стоимость заимствований для бизнеса и ограничивает приток ликвидности в рисковые активы, указывают они.

"Индекс Мосбиржи вплотную подошел к психологическому уровню 2400 пунктов. Мы ожидаем, что в начале недели рынок попытается нащупать "дно" в диапазоне 2400-2450 пунктов. Уровнем сопротивления на ближайшие дни выступит отметка 2500 пунктов", - пишут аналитики инвестокмпании в материале.

Также эксперты отмечают, что инвесторы в понедельник будут следить за публикацией обзора Банка России по трендовой инфляции и результатами годового собрания акционеров "Московской биржи".

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