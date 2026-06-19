Курс пары рубль/юань может проверить на прочность отметку 10,7 руб./юань на следующей неделе - "БКС МИ"

Курс пары рубль/юань может проверить на прочность отметку 10,7 руб./юань на следующей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Поддержку курсу рубля в пятницу оказало неожиданно осторожное решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25 процентных пункта, а также достаточно жесткая риторика по итогам заседания, - отмечает эксперт в комментарии. - Это означает, что и без того жесткие денежно-кредитные условия будут оставаться таковыми дольше, чем предполагалось ранее. Это является одним из главных факторов устойчивости любой национальной валюты".

Поэтому перспективы преодоления парой CNY/RUB уровня 11 руб., на взгляд Бабина, становятся в лучшем случае неопределенными, по крайней мере на краткосрочном горизонте. Вероятно, в ближайшие сессии котировки могут консолидироваться в диапазоне 10,7-10,9 руб. и даже проверить на прочность поддержку 10,7 руб., допускает аналитик.

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