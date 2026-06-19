Рубль получает умеренную поддержку от перехода ЦБ РФ к более консервативной ДКП - УК ПСБ

Рубль получает умеренную поддержку от перехода ЦБ РФ к более консервативной денежно-кредитной политике, говорится в комментарии начальника аналитического отдела УК ПСБ Александра Головцова.

"Июньский шаг снижения ставки ЦБ (25 б.п.) укладывается в наш прогноз ключевой ставки на конец 2026 года - 13% годовых, - отмечает эксперт. - Примерно там ставка и будет при аналогичных шагах снижения на оставшихся четырех заседаниях до конца года. Ожидания на 2027 год, возможно, придется пересмотреть в более консервативную сторону. Соответственно, потенциальная совокупная доходность вложений в долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном станет скромнее. Более актуальными на оставшуюся часть года становятся вложения в облигации с плавающей ставкой".

По мнению Головцова, курс рубля получает умеренную поддержку от сдвига позиции Банка России к более консервативной денежно-кредитной политики. Ставки по рублевым инструментам теперь дольше будут оставаться привлекательными по сравнению с зарубежными аналогами.

Оживление импорта может идти медленно из-за сохранения высокой стоимости кредита, допускает эксперт. Однако траектория курса все же по-прежнему в большей степени зависит от динамики цен на энергоносители и возможных внешних ограничений.

"С учетом риска коррекции этих цен мы пока сохраняем прогноз ослабления рубля до 80 за доллар к концу 2026 года. Но допускаем, что в 2027 ослабление будет более размеренным", - прогнозирует стратег УК ПСБ.

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