Курс пары рубль/юань может протестировать нижнюю границу диапазона 10,5-11 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Курс пары рубль/юань может протестировать нижнюю границу диапазона 10,5-11 руб./юань на следующей неделе, говорится в обзоре банка ПСБ.

"Пара СNY/RUB закончила неделю в верхней половине нашего целевого диапазона 10,5-11 рублей, прибавив 1,6%, - отмечают аналитики. - На предстоящей неделе рубль может попытаться отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. С одной стороны, мы не видим существенного пространства для дальнейшего снижения на нефть, ожидая стабилизации на текущих уровнях, что снизит спекулятивный спрос на валюты. С другой- рубль поддержит повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 июня".

Под действием этих факторов пара CNY/RUB, по мнению экспертов банка, может перейти к снижению и протестировать нижнюю границу диапазона 10,5-11 руб./юань, а доллар - отступить в нижнюю половину коридора 71-76 руб./$1.

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