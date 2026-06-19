Решение ЦБ РФ о снижении ставки на 25 б.п. вызвало волну распродаж на рынке акций - "Цифра брокер"

Решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки на 25 б.п. вызвало волну распродаж на рынке акций, говорится в комментарии главы аналитического департамента "Цифра брокер" Наталии Пырьевой.

"Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25% оказалось более жестким, чем мы закладывали (-50 б.п.), - отмечает эксперт. - Регулятор отметил ускорение кредитования в последние месяцы, что может стать катализатором ускорения инфляции. Вместе с тем, что более существенно, Банк России видит существенный риск со стороны бюджетного импульса и отмечает, что на горизонте следующих трех лет бюджетная политика будет нести более существенный проинфляционный риск, чем закладывалось ранее".

На этом фоне сигнал, на взгляд Пырьевой, остается достаточно жестким и предполагает сдержанные темпы смягчения денежно-кредитной политики в будущем, что может означать более высокую траекторию ключевой ставки на горизонте 2026-2027 годов, чем закладывалось ранее.

"Решение по ставке вызвало волну распродаж на рынке акций, а также ухудшило настроения инвесторов на долговом рынке - индекс RGBI демонстрирует снижение, - указывает аналитик. - Участники торгов ждут пресс-конференцию, в рамках которой станет более прозрачен сигнал и дальнейший вектор денежно-кредитной политики. Более жесткий, чем в апреле, сигнал будет способен усилить снижение, более мягкий - наоборот".

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